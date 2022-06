Amélie GIRAUD ESTAGER

Après un parcours de 10 ans en management opérationnel, en France et à l'étranger, j'ai choisi de m'orienter dans la formation en tant que formatrice en management et développement personnel. J'exerce ce métier depuis 6 ans avec passion, sans cesse animée par la volonté de valoriser le métier de manager! Je réalise la conception et l'animation des formations.



Mon expérience à l'international dont 6 années passées en Espagne me permet d'intervenir en langue espagnole sur des parcours européens de formation et de m'adapter à des publics et des cultures d'entreprise très différents.



Mes compétences :

Marketing

Assessment

Coaching individuel

Ingénierie de formation

Animation de formations

Communication

Gestion de projet