Amelie GUELTON

Après quatre années comme chef de projet à l’international dans le cadre du développement, je travaille actuellement pour une organisation scientifique experte dans lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires.



Diplômée d’une école de commerce et d’un troisième cycle en développement, j’ai travaillé pour des entreprises, des ONG et des bailleurs de fonds.



Je parle l'anglais et l'espagnol couramment ainsi que le créole haitien!



Compétences:

1.Gestion budgétaire et financière

- Contrôle budgétaire : élaboration de budgets, suivi des dépenses, révisions du budget, analyse des écarts, études de coûts

- Supervision de la comptabilité, élaboration et suivi de la comptabilité analytique

- Elaboration et suivi de l’application des procédures financières

- Gestion de la trésorerie



2.Management:Encadrement et suivi d’équipes multiculturelles et pluridisciplinaires



3.Organisation et Audit

- Audits financiers, administratifs et organisationnels, élaboration de recommandations, suivi des actions correctrices et des plans d’action

- Missions ponctuelles d’appui (réorganisation, audit financier)



Mes compétences :

Administratif

Bon relationnel

Chef de Projets

Éthique

Relationnel

Responsable administratif et financier