Raphaëlle GARD (CHABAL)

4 ans en tant qu'acheteuse international basée à Amsterdam (NL),

De retour en France (Rennes-Bretagne) depuis Janvier 2016.

Démission après 5 mois chez Cargill à Rennes.

En poste dans le secteur de l'Economie sociale et solidaire - sur la lutte contre le gaspillage alimentaire - depuis début 2017



---

Solide expérience des achats locaux et internationaux

Ingénieur agronome sensible aux question d'agro locale et mondiale

Double casquette Ingénieur Agro + Master ESSEC

Expérience de 4 ans dans un environnement international anglophone

Sens des valeurs et de l'engagement très ancré

Recommandée par l'ensemble de mes anciennes entreprises



Mes compétences :

Achat

Achats

Achats Indirects

acheteur

Agroalimentaire

Buyer

Développement durable

Matières premières

Packaging

Purchasing

Négociation

Gestion de projet