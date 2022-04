Amélie GUIBERT

Titulaire d'un master en droit des affaires et d'une maitrise en droit pénal, j'occupe la fonction de juriste depuis neuf ans.



Aux cours de mes expériences professionnelles, j'ai été amenée à traiter de divers contentieux tels que le droit pénal, le droit civil, le droit administratif ou encore le droit des successions.



J'ai ainsi pu asseoir mes connaissances juridiques et aiguiser mon sens des responsabilités.



Outre mes fonctions de juriste, j'ai été amenée en outre à exercer des fonctions de manager (encadrement personnel, planification, organisation, leadership, contrôle).



Pour l'heure, je suis juriste au sein d'une autorité administrative indépendante où j'ai à traiter de problématiques relevant du droit pénal, droit des étrangers, droit civil.



Détentrice d'un Master 2 droit du Multimédia et des Systèmes d'Information, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de juriste qui me permettrait d'approfondir les connaissances que j'ai pu acquérir au travers de cette formation et les mettre en exergue dans le cadre d'une activité professionnelle en rapport avec ce contentieux.



Dynamique et ayant un réel sens des relations humaines, je peux me rendre disponible rapidement et me tiens à votre entière disposition pour vous faire part de vive voix de mes résolutions.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit public

Droit pénal

Contentieux

Droit des affaires

Droit des contrats

Management

Droit de la famille