Amélie HABASQUE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,

Je suis à la recherche d'opportunités et de challenges professionnels à l'international.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permises de me découvrir, d'apprendre à connaître mes forces et de savoir aujourd'hui quelle direction prendre.

L'acquisition de mes diplômes au cours de mon cursus scolaire m'a apporté nombre de connaissances que je continue d'entretenir au quotidien.

L'ensemble de ces expériences m'a donné une certaine maturité qui me pousse aujourd'hui à vouloir encore relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Marketing

Communication

Management