Amélie HÉRON

Une formation et des expériences qui me permettent de justifier d'une connaissance approfondie du monde de l'hôtellerie, des loisirs et du bien être.

Grande sensibilité à l'univers du service exportable à d'autres secteurs.

Connaissance des environnements multinationale et PME.



Compétences :

Marketing des services • Pilotage de projet • Recherche et développement produit •

Communication, édition • Définition d’offres de service • Elaboration de documents normatifs et d'outils de communication • Développement et mise en place de politiques de qualité • Office management



Derniers postes occupés :

- Chargée de communication, publications corporate, ACCOR

- Chef de projet développement - IMAGINE International, Cabinet Conseil

- Responsable produit et offre de service - ACCOR.

- Chef de projet marketing produit - ACCOR.

- Chargée de qualité - ACCOR.





En recherche active







Mes compétences :

Gestion de la qualité

Normalisation

Développement produit/offre de service

Devt outils de communication

Marketing/produit

Analyse des besoins

Cartographie RH

Ingénierie des services

Compétences rédactionnelles

Anglais / Espagnol