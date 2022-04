Amélie HOANG

J’ai récemment passé un an à l’étranger afin de perfectionner mon anglais et de découvrir d’autres pays et leur culture. Cette expérience m’a permis d’apprendre à me connaître moi-même et d’acquérir une ouverture d’esprit.



Compétences par domaines

Communication et événementiel :

Création et mise à jour de sites internet - Gestion du référencement naturel - Réalisation de devis et factures – Création de supports de communication (flyers) - Rédaction et envoi de lettre d’information - Organisation de réunions publiques.

Organisation d’évènements sportifs (Championnats de France de lutte) - Recherche de partenaires locaux et nationaux - Publipostage - Codification des marchés publics.



Connaissances informatiques :

Logiciel PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver

Bureautique : pack office



Commerce :

Conseils clientèle – Encaissement - Gestion des stocks - Réapprovisionnement des rayons – Entretien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator