Amélie HOREN

La Prévention est un enjeu majeur qui apporte plus qu'il ne coûte (diminution de l'absentéisme lié aux arrêts maladies, accidents du travail ou maladies professionnelles, amélioration de la qualité de vie au travail, ...) donc pourquoi s'en priver ?



Pendant 11 ans, j'ai exercé la profession d' infirmière dans divers services hospitaliers, en tant que coordinatrice en soins à domicile, puis en tant qu' infirmière de santé et sécurité au travail.

Riche de ces différentes expériences, j'ai compris que prendre soin des gens c'est bien, mais leur transmettre les ressources pour qu'ils prennent soin d'eux c'est mieux !



J'ai donc décidé de passer un titre professionnel de formatrice pour adultes, afin de me consacrer totalement à la Prévention , et depuis :

- je créé et j'anime des formations sur mesure, dans le domaine de la Santé et la Sécurité au Travail

- je conseille les entreprises sur la prévention des risques professionnels



Passionnée par les neurosciences, les innovations pédagogiques et technologiques, j'essaye de les intégrer au mieux lors de mes formations.



Attention effets secondaires fréquents : amélioration du bien-être des salariés, augmentation de la productivité de l'entreprise



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Prévention des risques professionnels

Animation de formations

Autonomie professionnelle

Ecoute

Analyse

Évaluation des risques professionnels