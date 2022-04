Amélie JAILLET

LEGALLAIS place l'innovation au coeur de sa stratégie afin de proposer des produits et services adaptés dans les meilleurs délais aux professionnels du bâtiment dans toute la France.



Pour atteindre ses objectifs, LEGALLAIS s'appuie sur ses 920 collaborateurs, son capital compétences !



Je vous invite à consulter nos offres d'emploi



Ma formation RH m'a permis une transversalité dans des secteurs d'activité divers : les télécommunications, le transport/ logistique, le consulting, l'industrie pharmaceutique, l'élevage et aujourd'hui le commerce de gros en quincaillerie. Ma volonté est de mettre à profit cette richesse d'expériences ainsi que mon expertise en stratégie des ressources humaines : organisation, développement et optimisation des compétences et des carrières, recrutement, formation.



Curieuse de nature, j'apprécie de découvrir des personnes d'horizons différents et complémentaires partageant mon intérêt pour le développement humain au service de la performance d'entreprise.



Je suis membre et vice-présidente de l'association Quels talents ! qui a pour objectifs de développer, partager, promouvoir, accompagner les bonnes pratiques des compétences et du développement des ressources humaines au travers de rencontres, manifestations, publications, mise à disposition d'outils.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Gestion des carrières

GPEC

Formation

RH