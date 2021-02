Amelie LABOLLE

Plus de 6 années d'expériences dans la communication digitale, corporate et interne au sein d'un groupe engagé. Curieuse et passionnée, je suis à votre disposition pour analyser, recommander et déployer une stratégie de communication 360°



Expertises : Com Externe & Interne, Relations Presse, Evénementiel, E-Commerce, Stratégie Social Media, Partenariats, Marketing et Webmarketing, Benchmarking, Etudes de marché, Retouche et Prise de Photos, Films Produits & Corporate, Vente, Commerciale, Qualité Rédactionnelle.



Maîtrise des logiciels: Google Analitycs, Google Ads, Magento, Photoshop, Gimp, Canva, Wordpress, Word, Excel, Powerpoint, Packshot Creator.