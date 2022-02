Amélie LAURENT

Ce que jaime par-dessus tout : le concret.



Jai 12 ans dexpérience en marketing digital, imprimé et événementiel, et je considère mon métier comme un équilibre à trouver entre créativité, pragmatisme et logique.



Je prends plaisir à organiser, prioriser et bâtir des tactiques marketing, et j'ai fait mes preuves dans :



- la création dun département et d'une équipe marketing

- la refonte dun site web. Résultat : +72% de ventes en ligne lannée du lancement

- la création d'une marque pour une application iPad

- le développement de nouveaux processus daffaires pour optimiser le succès de lexpérience client

- le rajeunissement complet dune image de marque pan-canadienne



Ce que je préfère dans mon travail :

- parler et écrire dans plusieurs langues

- rédiger du contenu

- aider mes équipes à se développer en tant qu'individu

- supporter les dirigeants dans leurs stratégies marketing pour faire rayonner leur marque