Amélie LE GALL

Chargée de recrutement, AVRIL - BRUZ (35)



Le Groupe Avril est présent dans des secteurs d’avenir aussi divers que l'alimentation humaine, les énergies et la chimie renouvelable, la nutrition et les expertises animales. Avril possède un portefeuille de marques fortes, leaders sur leurs marchés : Lesieur, Puget, Matines, Sanders et Diester®.



AVRIL, un nouveau printemps pour votre carrière !





Mes compétences :

Recrutement

Sourcing

Réseaux sociaux