Amélie LE PILLOUËR

FORMATION



2006 - Master 2 Professionnel (DESS) Biologie et Biotechnologies

Spécialité Génie Cellulaire et Moléculaire (Biogecem - Promo 14)

Université Lille 1 Sciences et Technologies.

Mention B.



2005 - Maîtrise de Génétique Fonctionnelle et Oncologie, université Lyon 1. Mention AB.



2004 - Licence de Biologie Cellulaire et Physiologie spécialisation Génétique, université Lyon1.



2003 - DEUG Sciences de la vie, université de Saint-Etienne.

Mention Bien en 1ère année. Mention AB en 2ème année.



2001 - Baccalauréat Scientifique, spécialité SVT, lycée Claude Fauriel de Saint-Etienne. Mention TB.







COMPETENCES TECHNIQUES, INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES



Biologie Moléculaire "in silico" : Conception de stratégies génétiques dans le domaine de la transgenése ciblée (construction "in silico" de vecteurs de recombinaison homologue et élaboration "in silico" de criblages et génotypages des modèles par PCR et Southern blot), Analyse de séquences d'ADN



Biologie Moléculaire / Biochimie : extraction d’acides nucléiques (ARN, ADN génomique, ADN plasmidique), PCR et RT-PCR (classique et en temps réel), Western-Blot



Génie génétique / Biotechnologies : construction et amplification de plasmide recombinant en système procaryote, transfection de siRNA synthétiques dans des lignées cellulaires humaines (HeLa, HEK293, MCF-7)



Bioinformatique / Informatique : Utilisation de l’application VectorNTI (notamment les logiciels ContigExpress et AlignX) – Maîtrise des logiciels d’alignement de séquences (les différentes versions de Blast) et de prédiction de gènes (ORF Finder, Wise, GeneMark) – Recherches bibliographiques sous PubMed – Maîtrise des suites bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)



Langues : Anglais scientifique et technique lu (publications, protocoles) et écrit







EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Actuellement en poste de Biologie moléculaire "in silico" au sein d’une société de biotechnologie lyonnaise spécialisée en génomique fonctionnelle.

Conception "in silico" de constructions moléculaires (vecteurs de recombinaison homologue) pour l'élaboration de modèles murins de transgenèse ciblée (Knock-out conditionnel, Knock-Out constitutif, Knock-In, Mutation ponctuelle par Knock-In, ...) - Design de primers de PCR et de sondes de Southern blot pour le criblage des clones de cellules ES recombinantes et pour le génotypage des animaux transgéniques - Analyse de séquences d’ADN et design de primers de séquençage.



2006 - Stage de fin d’études chez Oncodesign à Dijon (7 mois)

Thème : Identification et caractérisation de nouveaux gènes d’intérêt pour des thérapies moléculaires ciblées en cancérologie. Optimisation d’un procédé d’évaluation de gènes candidats.



2005 - Stage au Laboratoire de Génétique et Cancer, UMR 5641 CNRS et Université Lyon 1, équipe de Sylvie Mazoyer (1 mois)

Thème : Recherche de grands réarrangements dans la région du promoteur du gène BRCA1.



2004 / 2005 - Stages au Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire, UMR 5534 CNRS et Université Lyon 1 (5 mois)

- 2005 (3 mois) : équipe de Faouzi Baklouti

Thème : Epissage alternatif du gène 4.1R et mécanisme Nonsense - Mediated mRNA Decay (système de surveillance des ARN messagers à codon stop prématuré).

- 2004 (2 mois) : équipe de Laurent Ségalat

Thème : Criblage des gènes d’une souche de C. elegans modèle de la myopathie de Duchenne, par la technique d’interférence ARN par ingestion, à la recherche de partenaires moléculaires de la dystrophine.







DIVERS



2003 / 2004 / 2005 - Agent administratif (3 mois)

Groupe Casino France, service comptabilité des hypermarchés, section recettes.



Année universitaire 2005/2006 :

Secrétaire de l’association "BioGeCeM" (association étudiante visant à promouvoir le Master Génie Cellulaire et Moléculaire de Lille ainsi qu’à organiser des manifestations diverses telles que le Téléthon 2005).



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Génétique

Génomique

Genomique fonctionnelle

Oncologie