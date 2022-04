Amélie LE VERGER

Forte de compétences et d'expériences à la fois administrative et commerciale, je recherche un poste polyvalent: tâches administratives, commerciales, ressources humaines,..

Curieuse de tous les secteurs d'activité, j'aimerai évoluer dans des relations en B to B et B to C

Motivée, curieuse et dynamique, je souhaiterai mettre toute mes qualités à votre disposition.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Management

Autonomie

Gestion du stress

Travail en équipe

Apprentissage rapide

Communication

Conscience professionnelle

Accompagnement individuel

Accueil

Développement commercial