Amélie LECOMTE

De nature curieuse et dynamique, j'évolue actuellement dans la société familiale en tant qu'assistante de Direction. A travers cette expérience en cours, dans laquelle je ne cesse d'apprendre, ainsi que la précédente en tant que chargée de projets juniors et développement commercial, j'ai pu acquérir de multiples connaissances et développer mon sens de l'adaptation et de l’initiative. Je reste ouverte aux opportunités qui me permettraient de développer mes compétences et relever de nouveaux challenges.





Mes compétences :

Communication évènementielle

Gestion de projet

Négociation commerciale

Ecoute

Développement commercial

Gestion de la relation client