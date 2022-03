Passionné par l'industrie, et particulièrement l'automobile, j'ai mené toute ma carrière dans ce secteur. J'ai une double compétence en service après-vente et gestion des compétences. Cela m'a permis de prendre des postes avec des équipes techniques internationales, de mener leur intégration, leur développement pour garantir l'efficience de nos services techniques, et la fidélisation des collaborateurs.