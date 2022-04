Amélie LEFRANC

Madame, Monsieur,



Titulaire d’une Licence en vente complétée par un DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises CAAE, j’exerce depuis 20 ans des missions commerciales et de gestion d’entreprise dans le secteur du bâtiment.



Suite à la vente de ma société spécialisée dans les travaux d’embellissements, je suis actuellement à la recherche d’un nouveau défi dans le commercial terrain en tant que directeur des ventes, prescripteur ou chargé d’affaires dans le milieu du bâtiment.



Mes différentes missions, d’entrepreneur pendant plus 12 ans et de chef de secteur pendant 7 ans, m’ont permis de mettre en avant mes compétences :



Mon sens relationnel et commercial basé sur l’écoute me permet de convaincre et de motiver



Mes capacités d’adaptation ont été très précieuses dans la gestion de mon entreprise



Manager dans l’âme, je sais gérer une équipe et la mener vers le succès



Ma double compétence avec ma formation en gestion et en vente complétée par 20 ans d’expériences terrain me permettent de savoir anticiper et de prendre les bonnes décisions.



Vous retrouverez sur Viadeo mon curriculum vitae, relatant succinctement mon parcours professionnel à ce jour. Si celui-ci retient votre attention, je vous suggère une rencontre, afin de pouvoir vous exprimer, de façon plus élargie, mes motivations.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Anticipation

Prise de décision

Travail en équipe

Adaptation

Relationnel

Gestion de la relation client

Stratégie d'entreprise

Management

Management des ventes

Sens du contact

Ecoute