Guillaume FAUCOEUR

Dans le groupe Tollens depuis 10 ans. Je suis en charge des agences de la métropole Lilloise ainsi que des magasins de Douai et d'Arras. Responsable du chiffre d'affaire de mon agence, ma mission passe par l'encadrement des responsables de points de vente ainsi que de la force de vente commerciale.

Une de mes autres casquettes, est la visite des acteurs du monde du bâtiment, économistes, architectes, maîtres d'ouvrages ...

Mon objectif est d'être le plus proche de ces acteurs afin de répondre aux questions techniques liés à la peinture. De présenter les meilleures solutions techniques et économiques.

De répondre aux exigences écologiques et aux exigences thermiques.