Amélie LELOUP

Qui suis-je ?

Véritable passionnée de la pédagogie, je mets ma spécialité à contribution tant dans la conception des projets dont j'ai la charge que dans la relation que j'établis avec mes clients ou avec mon équipe. Aujourd'hui collaboratrice au sein d'une organisation agile, je sais m'adapter à toutes sortes de situations et m'appuyer sur les obstacles rencontrés pour augmenter le potentiel de réussite d'un projet.



Quelles sont mes fonctions principales ?

Mon profil de chef de projet et d'ingénieur pédagogique me permet de proposer des dispositifs de formation (e-learning / présentiel / blended learning) ou de communication innovants pour satisfaire et surprendre mes clients toujours davantage.



Pour qui ai-je travaillé jusqu'à présent ?

Mes différentes expériences m'ont permis de collaborer avec tous les types d'organisations : Associations, TPE, PME, grands comptes.

Exemples : Intermarché, Saint-Michel, ADMR, Saint-Gobain, AccorHotels, Schneider, Sanofi, Generali, BNP, Les restos du cœur, La croix rouge, etc.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Enseignement

Réponse aux appels d'offres

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Administratif

Ingénierie pédagogique

Gestion de la relation client

Conception pédagogique e-learning

Elearning