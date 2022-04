Amelie LEPOUTRE

Bonjour,

Juriste Senior dans le Groupe Gras Savoye, 1er courtier français, je souhaite donner une nouvelle dynamique à ma carrière professionnelle. Spécialiste en protection sociale alliant droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit des assurances, et ayant un goût prononcé pour le conseil et la formation, je serai ravie mettre à profit mes compétences et qualifications acquises et ainsi relever ainsi les défis qui me seront confiés.

A bientôt,



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Réactivité

Synthèse rédactionnelle

Service client

Pédagogie