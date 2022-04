Amélie LEROSIER

Eliott & Markus est une agence de communication globale dédiée aux professionnels du droit, de la finance et du conseil (cabinets d’avocats, fonds d’investissements, conseils en fusions acquisitions, notaires, experts comptables...).



Pluridisciplinaire, Eliott & Markus regroupe un pôle conseil en communication et en marketing, un pôle média et un studio de création visuelle pour répondre à l’ensemble des besoins de ses clients.



Spécialisée, Eliott & Markus est composée de 10 consultants et créatifs maîtrisant les secteurs d’activité de leurs clients ainsi que l’ensemble de leurs contraintes déontologiques.



Combinant proximité et réactivité, Eliott & Markus inscrit son action dans la vision, les valeurs et la culture de chaque structure pour développer sa notoriété.



