Amélie LESIMPLE

Après quelques années dans le secteur RH, j'ai atterri en 2008 sur les bords de Loire et me consacre actuellement au développement d'une entreprise artisanale : La fabrique des Bières d'Anjou.



Les projets y sont nombreux, les journées intenses et l'équipe conviviale.



amelie.lesimple@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projets

Organisation du travail

Administration du personnel

Organisation de salons

Gestion de production

Communication

Gestion des compétences

Commerciale

Recrutement