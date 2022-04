Amélie MALOBERTI

Autonome, responsable, sens d’initiative et esprit d’équipe.

Organisée, rigoureuse, polyvalente, réactive



Sens relationnel, de l’écoute et de diplomatie.

Développement du sourcing, force de proposition, délégation, placement actif et gestion administrative.



Je suis à la recherche d'un poste d'Assistante Resources Humaines évolutif vers un poste de Responsabble de Ressources Humaines.



Je souhaite intégrer une entreprise possédant un service RH ainsi que des cabinets de recrutement.



Mes compétences :

Assistante rh

consultant en recrutement

Gestionnaire

Recrutement