Amélie MARIACCIA

N° ADELI de psychologue, psychothérapeute DE : 929306223

(Inscrite sur le registre national ARS des psychologues-psychothérapeutes)



- Psychothérapie : TCC – ACT therapy – thérapies brèves – psychothérapies ericksoniennes …

- Hypnothérapie clinique et thérapeutique

- Méditation pleine conscience

- Préparation mentale - gestion du stress

- Sevrage tabagique

- Coachings







Formation :



Psychologue Diplômée d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie (DESS -Master II , Maîtrise, Licence de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie sociale- consultations psychosociologiques), formée par la suite en :

- Thérapies Comportementales et Cognitives

- PNL thérapeutique

- psychothérapies ACT (Acceptance and Commitment Therapy -3ème vague TCC)

- hypnose ericksonienne clinique & thérapeutique

- méditation pleine conscience

- sophrologie

- modèles systémiques et stratégiques de l'école Palo Alto

- tabacologie

- bilan de compétences - BCA - COP

(formations universitaires & formations continues : Universités Paris XIII, Paris V René Descartes, Faculté de médecine Paris Sud 11, Institut Milton Erickson de Paris, Institut de TCC ACT Belgique, Rectorat de Versailles...)



Patientèle :



Particuliers

Entreprises

Cabinets de conseil

Organismes de formation

Education nationale



Publications:



« Du naturel à l'artificiel »

SCIENCES ET AVENIR



« Intégration des NTIC en école d'ingénieurs »

5ème biennale de l'éducation et de la formation - La Sorbonne III



Mes compétences :

