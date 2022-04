Didier MARIACCIA

Fort d'une expérience réussie dans le secteur industriel en tant que prestataire / consultant( multi-services, FM, dans l'industrie cimentière ou bio chimie) pour Véolia, j'ai pu compléter mes compétences commerciales, de gestion de projets, d'expertise et de vente de services (acquises au sein du groupe SFR) par la responsabilité du déploiement du MASE[*] et l'animation de la qualité, de la sécurité.

Axe majeur de la mesure de la performance dans des environnements de production et de fabrication, je poursuis ma démarche de transition de carriére ( initiée par une VAE QHSE) afin de me spécialiser dans ce domaine, en me tournant vers un poste d' animateur qualité, sécurité, environnement.



[*] MASE : Manuel d'Amélioration de la Sécurité en Entreprise



Mes compétences :

HSE

Sécurité

Organisation du travail

Management

Pilotage d'activité

Logistique industrielle

Relatiion clientèle

Offre commerciale

Pilotage de projet

Formation

Recrutement

Cahier des charges

Formateur