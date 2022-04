Amélie MARIAMAL

Organisé, je sais gérer plusieurs tâche en même temps. J'ai le sens du relationnel que cela soit avec les collègues, clients ou fournisseurs. J'aime travailler en équipe et sais m'adapter rapidement à différente situation. Malgré ma spécialisation en génie électrique, je porte un intérêt au domaine de la logistique qui correspond tout à fait à ma personnalité et grâce aux enseignements générale de la formation ingénieur tel que pilotage et performance industrielle, organisation de projet, qualité, management, j'ai pu en acquérir les bases.



Mes compétences :

See Electrical

Caneco

AutoCAD

Microsoft Office

MATLAB

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Relationnel