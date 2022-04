Amélie MARTIN

Bonjour,



Pour me présenter efficacement en quelques lignes, il convient d'expliquer rapidement que j'ai commencé ma carrière avec des postes d'assistante car il me fallait travailler en parallèle de ma maîtrise.



Obtenant celle-ci en logistique et transport, mon mémoire de fin d'études fut primé, ce qui m'a permis d'être recrutée par le groupe Stef TFE. J'ai occupé différents postes au sein de celui-ci pendant plus de 4 ans, et donc acquis une certaine expérience sur plusieurs fonctions "logistiques".



Pour des raisons personnelles, j'ai pris la décision de quitter ce groupe pour un poste plus proche de mes expériences initiales, mais j'y suis revenue avec plus de maturité professionnelle, et je peux répondre aux demandes et besoins de mes clients actuels, logisticiens et transporteurs d'envergure.



Rigoureuse, j'améliore les poste que j'occupe avec outils permettant de communiquer transversalement les informations au sein de la société, ou facilitant le suivi des dossiers et le contrôle de leur rentablité.



Mon parcours un peu atypique m'a permis de travailler dans des domaines très différents (édition, micro-électronique, alimentaire, industrie, conseil en innovation) mais où mes compétences commerciales et logistiques se sont toujours révélées nécessaires pour optimiser mon poste et être plus disponible pour les clients et les collaborateurs.



Mes compétences :

Tableaux de bord

Relation clients

Informatique

Adaptabilité

International

Gestion

Logistique

Commercial

Créativité

Navision XAL

Organisation du travail

Autonomie professionnelle

Gestion de projet

Aptitudes relationnelles

Analyser et améliorer les performances