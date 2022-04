Amélie MAUGARD

Consultante confirmée MOA Assurance

- 4 ans d’expérience en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

- 7 ans d’expérience opérationnelle en Assurance de Personnes et Santé



Domaines :

Prévoyance, Santé, Epargne – Assurance individuelle et collective



Métiers opérationnels :

Produits/Garanties, Tarification, Souscription, Adhésions/Affiliations, Gestion, Prestations, Commissions et Frais Support , Réglementation Assurance, Fiscalité Assurance



Activités Projet :

Étude, Conception, Coordination/Pilotage, Recette, Accompagnement du changement, Formation/Présentations



Qualités :

Capacités d'écoute/analyse/synthèse, force de proposition, grande rigueur, autonomie, pro-activité, esprit d'équipe