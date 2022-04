Amélie MICHEL

Assystem, c’est pour vous l’opportunité de donner un essor à votre carrière dans une de nos 4 filières : l’expertise technique, le management, le commerce ou la gestion de projet dans un groupe où l’humain et l’épanouissement professionnel est au centre de nos valeurs et de nos préoccupations



Rejoindre Assystem c'est vous donner la possibilité de participer aux plus grands projets industriels mondiaux et d’exprimer vos envies professionnelles sur nos projets internes de R&D.

Aucune voie n’est tracée ou figée : nous vous aiderons à créer la votre.



Possible as Assystem.





N'hésitez pas à me faire parvenir vos candidatures via notre site internet :Array





Mes compétences :

Aéronautique

Droit social

Mobilité

Gestion de carrière

Recrutement

Ressources humaines