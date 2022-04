Amélie MIGNOT

Après plus de 16 années d’expérience dont 11 ans comme assistante de gestion au sein d'une entreprise de services informatiques, j’ai décidé de prendre mon envol et de créer la société STILOW (www.stilow.fr) afin de vous faire profiter de mon savoir-faire dans le domaine de la gestion d’entreprise et plus particulièrement dans l'assistance administrative, la retranscription audio et dictée numérique, la gestion d'entreprise et l'assistance aux appels d’offres.



Faire appel à une assistante de gestion indépendante est un avantage indéniable pour votre société en terme de flexibilité, simplicité, économie et confidentialité.



Mes qualités relationnelles, ma réactivité, ma polyvalence, mon autonomie, et ma minutie m'ont toujours permis de réussir dans les missions qui m'ont été confiées lors de mes différentes expériences professionnelles.



Une question, un nouveau projet ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Gestion administrative

Facturation

Quadratus

Comptabilité

Ciel Compta

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Formation

Transcription audio

Appels d'Offres