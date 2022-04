Amélie MILLISCHER

Après un bac ES, j'ai poursuivi mes études par un BTS de commerce international. Cursus durant lequel j'ai effectué plusieurs stages de courte durée dans des domaines riches et variés (Geodis Overseas à Roissy, département Hub et Export ; BNP Paribas, Département de négoce international) conclus par un nouveau stage, à l'étranger cette fois, au sein du département marketing de De Dietrich Heiztechnik, filiale allemande de De Dietrich Thermique.



A la fin de ces deux années, j'ai souhaité élargir mon horizon à l'international, aussi ai-je intégré la Maîtrise de Sciences et Techniques de Commerce International de l'Université de Paris 1 (UFR d'économie). Mon intérêt pour la logistique a continué à se développer en parallèle et j'ai effectué un stage de 3 mois au sein du département Transport et Logistique de Christie's France.



Désormais sûre de mes choix, j'ai voulu me spécialiser en intégrant le Master 2 Logistique de la même Université (UFR de gestion). Depuis toujours attirée par le monde de l'entreprise, j'ai opté pour une dernière année en alternance en prolongeant mon aventure chez Christie's.

J'ai eu jusqu'à aujourd'hui la chance d'intervenir sur de nombreux projets mais je souhaite maintenant aller plus loin en traitant moins de missions mais avec la possibilité d'agir davantage, de la décision stratégique jusqu'à la réalisation opérationnelle.