Amélie MONY

GRAPHOLOGUE, diplômée de la SFDG (Société Française De Graphologie), certifiée au test de Centres d’Intérêts STRONG et formée à l'utilisation de la PROCESS COM, je suis passionnée depuis toujours par les relations humaines et surtout par « la personnalité de l’humain » !

J' utilise mon expertise graphologique et ces tests de personnalité pour accompagner Strateum Conseil dans ses recrutements et ses chasses, et mettre en lumière les talents !

www.strateumconseil.fr



Si vous êtes aussi sensible à la personnalité humaine, et voulez avoir un avis supplémentaire sur votre candidat, pour vos coachings et/ou vos recrutements ... contactez-moi et échangeons !



Je fais également des bilans d'orientation pour les jeunes en quête d'idées et de réassurance pour leur futures études ou métier.



Depuis avril 2017, je me suis lancée également dans un autre challenge !

J'ai repris deux centres NATURHOUSE à Carquefou (44) et Orvault (44).

www.naturhouse.fr



Je m'occupe donc de la gestion, du management et de l'animation de deux centres avec des diététiciennes qui reçoivent en consultation les clients en les coachant et en adaptant des plans diététiques personnalisés pour perdre du poids durablement.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Analyser écouter réfléchir agir

Bilan orientation jeunes et adultes

Recrutement

Graphologie

Adaptation

Strong

Chasse de tête

Communication