Amélie PAPES

Ce que j'aime dans mon métier ? La diversité des tâches, la pluralité des publics, l'ouverture d'esprit qu'il requiert... Tout cela fait appel à une grande polyvalence qui bannit la routine et favorise la créativité au quotidien.



Passionnée, autodidacte, curieuse, j'ai acquis à travers mes différentes expériences toutes les compétences nécessaires à la pratique de mon métier.

Dynamique, organisée, autonome, j'aime le travail bien fait, les choses carrées qui tournent rond. Parfois plus discrète mais constamment à l'écoute pour capter les moindres détails.



Depuis près de 10 ans, j'exerce mon métier dans le secteur de l'immobilier et je souhaite aujourd'hui découvrir de nouveaux horizons.

La communication est un domaine tellement vaste et ses applications si nombreuses qu'il est temps pour moi de vivre mon métier autrement.