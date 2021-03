Amélie PASTOREK

De naturel curieuse, j'aime voyager et apprendre des autres.





Compétences :



- Prospection

- Suivi et gestion comptes clients

- Suivi et gestion grands comptes

- Développement de portefeuille client

- Etudes qualitatives et quantitatives

- Organisation dévènementiels

- Développement de la communication interne et externe

- Gantt, Hishikawa, Porter,

- Gestion de budgets

- Reporting

- Marketing

- Communication

- Management