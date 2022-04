Amelie PAVARD

Passionnée par les RH, je suis rigoureuse dans les tâches qui me sont confiées.

La paie étant un élément incontournable dans la motivation des salariés, je mets un point d'honneur à élaborer des paies les plus exactes possibles.

Évoluant depuis des années en multi-sites, j'ai l'habitude et je prends plaisir à travailler avec des personnalités différentes et je sais m'adapter à mes interlocuteurs.

Je souhaite aujourd'hui revenir à un poste plus généraliste, pour pouvoir évoluer ensuite. J'apprends vite, je communique facilement et j'ai appris à faire face à une multitude de situations que nous pouvons rencontrer en RH. Force de propositions, curieuse et constante, je sais être appréciée dans mon travail.

Ayant goûté à la formation, je serais également intéressée par un poste de consultant formateur et mon goût de la rigueur m'orienterait également vers l'audit des RH.

Contactez-moi !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

paies, administration du personnel, disciplinaire,

Audit