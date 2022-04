Amelie PIETTE

Bonjour Madame, Monsieur,



J'ai fait des études de BEP et BAC pro Secrétariat, et après mes années de lycée, j'ai une expérience de 6 mois dans le secrétariat, dans une association qui porte un chantier d'insertion et en tant que stagiaire dans une association d'aide à domicile.



Etant en période de validation de mon projet professionnel, je m’intéresse au métier d'assistant comptable et je souhaite effectuer une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel), au sein de votre entreprise afin de découvrir un métier et/ou un secteur d'activité., de confirmer mon projet professionnel afin de pouvoir effectuer une formation et de pouvoir initier une démarche de recrutement.



Pourriez-vous m'accueillir dans le service de votre société, dans le cadre d'une convention de PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel), non rémunérée pour une durée de 35 ou 70 heures au mois d'Avril ou Juin selon vos disponibilité.



Je mettrai pendant cette période, mes compétences de comptabilité que j'ai acquise durant mes études (stagiaire) qui sont les suivants:

- Effectuer des opérations diverses de gestion bancaire (ordres de virement),

- Préparer des fiches de paies,

- Rédiger tous les documents comptables nécessaires à la bonne marche d'une entreprise (déclaration de TVA, correspondance avec l'URSSAF),

- Tenir les livres d'achats, de ventes et de banques de l'entreprise qui l'emploie.



En échange j'aimerai être guidée et informée sur les conditions de travail et contenus du poste d'assistant comptable pour me permettre de valider mon projet professionnel.



En vous remerciant par avance de l'accueil favorable que vous apporterez à ma demande, je me permettrai de vous recontacter prochainement pour mettre ce stage au point.



Par ailleurs, vous trouverez ci joint, mon curriculum vitae.



Dans l’attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Comptabilité

Archivage

Secrétariat

Organisation