Jonathan ROY

Etudiant motivé et enthousiaste, je suis titulaire d'une Licence d'Informatique et actuellement en dernière année de Master Réseaux et Systèmes Embarqués.



Cette formation m'a permise d'acquérir, en plus d'un important savoir-faire en génie logiciel, de fortes compétences dans les domaines complémentaires que sont les réseaux informatiques et les systèmes embarqués et/ou temps-réel. Mes qualités s'étendent de la théorie à la pratique, fort de l'encadrement reçu par des enseignants-chercheurs compétents accompagné d'interventions de professionnels venus du monde de l'industrie ainsi que de nombreuses manipulations en environnements professionnels.



Curieux, avec un sens inné du professionnalisme, et avide de nouvelles expériences, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois environ, dans le domaine du développement embarqué/temps-réel. Je suis disponible à partir de janvier 2011 et ouvert à toute proposition !



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.tribal-engine.com (exemple de projet personnel)



Mes compétences :

Bus CAN

Bus I2C

CAN

Ecriture

FPGA

I2C

JAVA

Langage C

Langage C#

Langage C++

Linux

Microcontroleur

POSIX

Programmation

RMI

RTAI

SOAP

VHDL