Amelie POIRIER

Bienvenue sur mon profil ! Comme indiqué plus haut, je suis Designer UX/UI spécialisée en Réalité Augmentée et Virtuelle / Augmented & Virtual Reality.



Mes actions quotidiennes consistent à concevoir des applications web et mobiles, je suis donc en charge de la conception générale de l’interface, de la clarté de la navigation et de l’optimisation des parcours utilisateurs.



Enthousiaste et toujours à l’écoute des besoins clients, j’ai pour objectif quotidien de mettre en œuvre toute ma créativité dans la bonne réalisation des projets et voici ci-dessous un panel de mes actions qui remplissent mes journées bien chargées :



- Analyser le parcours et les besoins de l'utilisateur



- Créer, définir et construire les interfaces d'applications mobiles



- Concevoir l'expérience utilisateur à la fois ergonomique et élégante



- Définir et construire les interactions entre l'utilisateur et le système



- Veille : recherche des best practices UX pour le projet



- Recommandations, encadrement et recette de l'intégration design



- Réalisation des designs : zoning, wireframing, prototypes dynamiques avec Invision & Adobe XD



- Réalisation des assets graphiques



Mon profil vous intéresse ? Contactez-moi. Je serai ravie de vous en dire plus !



Mon mail : amelie.poirier35@gmail.com



Mes compétences :

Illustrator

Indesign CS5

QuarXPress

Photoshop

Illustration

Graphisme

Édition

Communication visuelle

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe