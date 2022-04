Amélie POIRIER

Je possède une expérience d'environ 10 ans dans mon actuelle société que j'ai suivie depuis la création et participé à l'ensemble des changements administratifs (Changements d'associés, de commissaires aux comptes, statuts...) . Je suis responsable de la prospection et du montage des dossiers administratifs des appels d'offres et suis particulièrement impliquée dans le suivi administratif des missions en cours. J'ai également la charge de l'ensemble de la comptabilité fournisseurs et clients et possède ainsi une vision globale de Horwath HTL France.



Mes compétences :

Ciel Compta Evolution

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Access

Autonomie

Adaptabilité

Organisation

Microsoft PowerPoint