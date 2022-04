Amélie PRIAC

Chargée de missions polyvalente, mes différentes expériences m'ont amenée à m'impliquer dans de nombreux domaines, dont l'aménagement du territoire par un développement agricole soutenable, innovant et efficace pour lequel je suis très investie.



Une solide expérience de 3 ans en tant que conducteur travaux adjoint au sein d'une grande multinationale (ISS Espaces verts), m'a permis d'être efficace en gestion de projet et de savoir prendre des responsabilités.



Ma sensibilité et ma connaissance de l'agriculture et de l'environnement m'a poussée à me réorienter dans l'agro-environnement.



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Management

Étude d'impact

Agronomie

Environnement

Agriculture