Amélie PRIEUR

Ingénieur pluridisciplinaire dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, j'ai acquis de solides connaissances scientifiques et techniques au cours de ma formation à l'INSA de Lyon.



Mon expérience d'ingénieur d'études chez Sanofi Pasteur a confirmé ma volonté d'implication dans des projets variés ainsi que mon goût pour le management de projet et le travail en équipe.



Mon adaptabilité, ma curiosité et ma réactivité sont des atouts qui me permettent d'être rapidement autonome et opérationnelle et d'atteindre les objectifs fixés.



Je souhaite m'investir dans des projets scientifiques et techniques dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique.



Mes compétences :

Projets transversaux

Dynamique

Coordination

Sens des responsabilités

Travail en équipe

Gestion de projet