Amélie PRIEUR

Issue d'une formation école de commerce et administration en entreprise, j'ai travaillé de nombreuses années à l'étranger, à Londres, puis à Barcelone et enfin à Santa Marta en Colombie, ou j'ai créé mon entreprise en société.



Je suis maintenant de retour en France et suis à la recherche d'un emploi.



Ma loyauté, mon autonomie, mon adaptabilité, mon sens de l'écoute et de la communication, mes connaissances des relations interculturelles sont des atouts pour les entreprises qui me recrutent en plus de mes compétences en gestion/commerce.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Anglais

COMMERCE

Commerce Internationale

Création

Création d'entreprise

Espagnol

Interculturelle

Langues

relation internationale

ventes