J'ai fais des études de Sociologie à l'Université de Bourgogne jusqu'au Master 1. Ces quatre années de Sociologie m'ont permises de maîtriser les principes, les méthodes et les outils de la Sociologie ainsi que de la démographie.



Ensuite, je me suis orientée vers le Master professionnel "Économie et Gouvernance des Territoires" (EGT). Par ce dernier, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences en matière d'action publique et de développement local (évaluation des politiques publiques, mise en place et gestion de projet, etc.). En outre, j'ai pu appréhender les jeux d'acteurs et leurs influences sur un territoire rural et/ou urbain. Pour le dire autrement, ce master m'a permis d'avoir une connaissance sur les métiers du développement des territoires et d'acquérir les compétences pour appréhender et savoir gérer les mutations économiques et sociales des territoires.



Amélie RAMAGET

amelie.ramaget@gmail.com







Mes compétences :

Conduite d'entretien (individuel ou collectif)

Mise en place et animation de réunions

Word, Excel

Téléreporting

Sphinx

Analyses socio économiques

Argis

Création d'articles et autres documents de trava