Amélie REBOURS

A la recherche d'un nouveau challenge et / ou opportunité d'un nouvel emploi



Expérimentée - Polyvalente - Esprit d'initiative - Volontaire



Avec 14 années d’expériences dans le domaine de communication et du commercial, j’ai pu développer et acquérir des compétences tant sur le plan de la communication que sur le plan commercial.



Réalisation et conception d’outils de communication, organisation d’événements, mise en place d’actions de communication, développement de partenariats, des relations médias et publiques sont autant de travaux que j’ai pu réaliser.



Développer le chiffre d’affaires de la société par le biais de la prospection, le conseil et la

négociation commerciale, le suivi administratif font partie des compétences que j’ai pu acquérir à travers mon parcours.



J’apporte un souci particulier à la satisfaction de mes clients et la fidélisation.



Mon dynamisme et mon sens relationnel sauront, j'en suis certaine, vous convaincre de l'intérêt de ma candidature.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Conseil

Communication

Marketing

Imprimerie

Gestion de projet

Coordination

Gestion

Gestion administrative

Gestion de la qualité