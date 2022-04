Amélie RÉTY

Aujourd'hui j'ai une grande envie d’une reconversion professionnelle dans un métier qui me passionne, envie d’un nouveau challenge.

Ma dernière activité a renforcé mes qualités relationnelles, mais aussi ma capacité d'organisation, de réactivité et ma résistance face a des situations difficiles à gérer. Dynamique et motivée avec une capacité à vouloir toujours plus, doté d'un esprit d'analyse, aujourd'hui je souhaite transformer ces acquis et les mettre à profit d'une activité, une envie d’évolution et de maturité avec un nouveau poste.

Le travail intense et la mobilité ne m’effraie pas, s'il est fait avec créativité.





Mes compétences :

Epilation

Soin visage et corps

Manucure

Technique Maquillage

Conseillére de vente textile et produits de beauté

Ventes additionnelles

Merchandising

Encaissement

Analyse des chiffres

Analyse des paramétres commerciaux

Comptage des caisses et remise en banque

Entretien individuel de recrutement

Management

Gestion des stocks et approvisionnement

Inventaire/Bilan

Organisation des reserves

Mise en place des soldes et promotions

Marketing communication

Responsable

Réactivité

Créative

Motivée

Organiser

Relationnel

Dynamique