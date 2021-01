Brice LAVALLÉE

Diplômé d'un Master en Management spécialité RH (2011), j'ai intégré le groupe EMC (Ingénierie) en tant que Chargé de formation et de Recrutement, puis depuis Février 2015 en tant que Chargé RH.



A ce titre, je suis chargé de la formation professionnelle au sein du groupe, de la gestion quotidienne du personnel et intervient en support à notre DRH. Je gère également le recrutement des stagiaires et apprentis sur les domaines suivants :

- Mécanique

- Moteur & Énergétique

- Electronique / Électrotechnique / Logiciels

- Informatique Industrielle

- Fonctions supports (Ingénieurs d'Affaires, Informatique, RH, Comptabilité...)



Vous pouvez adresser votre cv et votre lettre de motivation à : candidature@emcfrance.fr



Mes compétences :

Outils RH

Ressources humaines

Tableaux de bord

Pack Microsoft Office

Access

Formation professionnelle

Recrutement

Formation

RH

Gpec

Gpeec

Intégration

Gestion du personnel