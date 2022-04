Anne LECUP

De formation généraliste RH, je dispose d’expérience sur des fonctions RH dans différentes sociétés. Au cours de ma carrière j’ai pu assumer avec succès des responsabilités de plus en plus variées.

Je connais très bien le milieu industriel ayant travaillé dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Je suis parfaitement au fait des exigences et problématiques que l’on peut rencontrer dans ce type d’environnement.

Mon parcours atypique vous permet de voir que je m’adapte rapidement aux situations nouvelles. Je suis quelqu’un de consciencieux, rigoureux, qui sait être force de proposition.

Si besoin vous pouvez également vous appuyer sur ma double compétence (RH/ Chimie) qui me permet de mieux appréhender certains métiers ou problématiques liées à la production.

J’aime le travail d’équipe et la relation que l’on peut entretenir entre collègues afin d’atteindre un objectif commun.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus....