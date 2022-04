Amélie ROBINE

Avocat - Docteur en Droit international économique, j'ai débuté mon parcours en qualité d'avocat-stagiaire, puis de collaboratrice libérale, dans un cabinet de droit de la santé à Paris. Pendant deux ans, j'interviens en droit médical, droit pharmaceutique, droit de la sécurité sociale, déontologie médicale et pharmaceutique.



J'ai ensuite intégré un cabinet parisien de droit du commerce international, ayant notamment pour domaines de compétences le droit commercial, le droit de la concurrence et le droit pénal des affaires.



Depuis janvier 2014, j'exerce à titre individuel, et interviens dans les domaines du droit des affaires (franco-brésiliennes notamment) et du droit de la santé, tant sur le plan du conseil que sur celui du contentieux.

Du fait de mon parcours académique international (France, Brésil, Inde), j'ai pu acquérir non seulement les compétences juridiques classiques (recherche, conseil, analyse, proposition de solutions juridiques), la connaissance d'autres systèmes juridiques, mais aussi une expertise dans le secteur des technologies et des contrats internationaux.

Ayant réalisé une thèse sur l'acquisition et le transfert de la technologie pharmaceutique dans les pays émergents, j'ai, en effet, pu accompagner pendant trois ans les négociations et l'exécution des accords et projets internationaux dans le secteur pharmaceutique, en collaboration avec les industries brésiliennes et indiennes notamment.

En raison de mes diverses missions à l'étranger, je parle couramment l'anglais et le portugais, et j'ai tissé des liens étroits avec le Brésil.



Je suis ainsi membre de la Chambre de commerce du Brésil en France, et j'ai noué un partenariat avec un Cabinet d'avocats d'affaires de São Paulo, en vue de promouvoir les relations économiques entre la France et le Brésil.



Je suis, par ailleurs, membre de l'Institut euro-africain de droit économique, lequel vise à favoriser le développement du droit économique, tant dans les pays d'Afrique que dans les relations que ceux-ci entretiennent avec l'Europe, les pays d'Europe et les organisations internationales.



Mes compétences :

Droit social

Droit du commerce international

Droit de la santé

Droit des étrangers

Droit pénal

Droit de la propriété intellectuelle

Droit de la concurrence