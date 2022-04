Amélie ROGER

Autonome, dynamique et motivée, juriste de formation, je suis engagée dans une activité nécessitant une réelle implication et un « sens » des relations interpersonnelles au sein de l’entreprise au service des personnes pour la réalisation de l’objet social de celle-ci.

J’ai mis à profit mon congé parental pour me former à l’accueil et aux techniques d’animation, mettre en œuvre des qualités d’organisation, de gestion des biens et des personnes au travers des différentes fonctions que j’ai pu occuper.



Mon expérience professionnelle et dans le bénévolat, m’a donné le goût de la polyvalence, de l’initiative et une certaine habileté rédactionnelle avec les outils bureautiques courants. Habituée à travailler de manière autonome en m’intégrant parfaitement à la dynamique d’une équipe et à relever les défis liés à la création, à la gestion au quotidien d’une structure familiale ou associative, j’ai pu développer une forte capacité d’adaptation de plus en plus nécessaire au sein d’entreprises modernes et dynamiques.



Mes compétences :

Communication

Développement personnel

Droit

Droit privé

Méthodologie

Parentalité