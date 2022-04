Amelie ROGER

Après des études de Langues Etrangères Appliquées (L.E.A) et une formation en communication dans le Management des Médias, je suis entrée dans la vie active et plus précisément dans le monde de l'internet en intégrant une agence interactive de communication ou 'web-agency', à Paris, en 2000. J'y suis restée en tant que Chef de projet jusque fin décembre 2009, date à laquelle j'ai pris un congé parental.

Interlocutrice privilégiée de mes clients, je gérais plusieurs sites en parallèle, du suivi de la mise à jour classique à la création ou refonte de sites en passant par les recommandations marketing et le suivi du positionnement des sites sur les moteurs de recherche.

Prise en compte des demandes clients, réalisation de planning et de devis, je m'assurais du suivi du processus qualité des sites et m'assurais de satisfaire les attentes du client.



Mes compétences :

Gestion de projets

Dynamisme

Rigueur